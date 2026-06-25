81 млн грн на укриттях: як посадовці й підприємці наживалися на безпеці дітей і військових

В Україні викрили кілька схем розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі та будівництва укриттів для закладів освіти і військових об’єктів. Загальна сума збитків за нещодавно встановленими фактами сягає 81 млн грн. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Прокуратура викрила розкрадання бюджетних коштів на укриттях у кількох областях / Фото: Прокуратура

За його словами, лише в одному кримінальному провадженні викрито організовану групу, яка заволоділа 47 млн грн під час закупівлі укриттів для закладів освіти та військових об’єктів на Дніпропетровщині та Чернігівщині.

Як зазначив Кравченко, механізм схеми полягав у тому, що тендери підлаштовували під підконтрольні компанії. Після цього постачали конструкції, які не відповідали державним стандартам, використовували підроблені сертифікати та обходили обов’язкові процедури контролю.

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Схему викрили під час моніторингу державних закупівель.

Підозри повідомлено чотирьом учасникам організованої групи та шістьом посадовцям органів місцевого самоврядування. За словами генпрокурора, службова недбалість посадовців дала змогу реалізувати злочинний план.

Кравченко наголосив, що це не поодинокий випадок.

Аналогічні факти розкрадання бюджетних коштів під час будівництва та закупівлі укриттів для закладів освіти також викрили у Чернівецькій та Полтавській областях.

Збитки державі за цими двома регіонами становлять ще 34 млн грн.

“Це кошти, які мали забезпечити безпеку, але були витрачені на споруди, що не відповідали встановленим вимогам і не мали жодного практичного значення”, — заявив генпрокурор.

Кравченко назвав крадіжки на безпеці людей під час війни “одним із найцинічніших злочинів”.

За його словами, відповідальність нестимуть усі, хто організовував ці схеми, погоджував документацію, підписував акти або свідомо закривав очі на порушення.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочинів та повне коло причетних осіб.