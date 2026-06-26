Маєток із басейном і земля на курорті: ДБР підозрює керівника Держгеокадастру Буковини у незаконному збагаченні на 32 млн грн

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області. За даними слідства, посадовець міг незаконно збагатитися приблизно на 32 млн грн.

Котеджі в Миговому і будинок із басейном: чиновнику Держгеокадастру повідомили про підозру / Фото: ДБР

У ДБР заявили, що з 2021 року офіційні доходи посадовця та членів його родини становили близько 6,5 млн грн. Водночас за цей період вони набули активів загальною вартістю понад 38 млн грн.

Слідство вважає, що законність походження цих активів не підтверджується офіційними доходами.

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Серед виявленого майна — чотири земельні ділянки на території гірськолижного курорту в селі Мигове загальною вартістю близько 5,6 млн грн.

Також, за даними ДБР, ідеться про два котеджі у складі готельно-відпочинкового комплексу в тому ж населеному пункті вартістю близько 7,5 млн грн.

Крім того, правоохоронці встановили двоповерховий будинок із басейном площею майже 300 кв. м у передмісті Чернівців. Його ринкову вартість оцінюють приблизно у 25 млн грн.

У ДБР стверджують, що для приховування походження активів посадовець оформив майно на близьких осіб — колишню дружину та матір.

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють джерела походження коштів, за які придбали майно, а також перевіряють наявність інших активів, що можуть належати посадовцю.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368-5 Кримінального кодексу України — набуття активів, вартість яких більш ніж на 3 тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб перевищує законні доходи.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави розміром 2 млн 600 тис. грн.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.