Під Лиманом затримали агента РФ, який наводив КАБи, артилерію і “Солнцепеки”

Контррозвідка СБУ спільно з військовими 3-го армійського корпусу ЗСУ затримала російського агента, який коригував удари по українських захисниках Лимана на Донеччині. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, фігурант наводив на позиції українських військ майже весь російський арсенал тактичних засобів ураження ближньої та середньої дальності.

Йдеться, зокрема, про керовані авіабомби, ударні дрони, ствольну й реактивну артилерію, а також вогнеметні системи типу “Солнцепек”.

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У СБУ заявили, що за допомогою комбінованих обстрілів російські штурмові групи сподівалися прорватися у напрямку прифронтового Лимана для його подальшого захоплення.

Служба безпеки завчасно викрила задум противника, задокументувала шпигунську діяльність агента та провела заходи для убезпечення позицій Сил оборони в зоні розвідувальної активності РФ.

На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ разом із бійцями 3-го армійського корпусу затримали чоловіка “на гарячому” поблизу передової у так званій “кіллзоні”.

За даними спецслужби, у цей момент він фотографував позиції українського з’єднання.

Слідство встановило, що завдання росіян виконував місцевий безробітний. У поле зору окупантів він потрапив ще під час тимчасової окупації громади як прихильник кремлівського режиму.

Згодом російські спецслужби відновили з ним контакт і доручили відстежувати локації Сил оборони.

Під час обшуку у затриманого вилучили смартфон із доказами його роботи на РФ.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.