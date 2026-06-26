СБУ викрила 11 нових схем для ухилянтів: цінники від $3,5 тис. до $37 тисяч

Служба безпеки України та Національна поліція заблокували 11 нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах країни.

За інформацією СБУ, організатори оборудок за суми від 3,5 до 37 тисяч доларів пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Фейкові довідки, інвалідність і втеча за кордон: в Україні викрили нові схеми для ухилянтів / Фото: СБУ

На Київщині викрили сімох ділків, які оформлювали ухилянтів на фіктивне «стаціонарне лікування», після чого видавали їм підроблені висновки про інвалідність II та III групи.

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За матеріалами справи, до схеми причетні місцеві лікарі, очільник ЕКПФО столичної лікарні, колишній лікар відділу соціальної експертизи Центральної військово-лікарської комісії та екскерівник районного ТЦК.

У Хмельницькій області контррозвідка СБУ викрила завідувачку відділу кадрів місцевого університету, яка разом із сином фіктивно працевлаштовувала військовозобов’язаних асистентами та лаборантами до вишу. Так чоловіки призовного віку отримували право на відстрочку від мобілізації, а за додаткову суму могли виїхати за кордон під виглядом «службового відрядження».

У Харкові викрили начальника одного з профільних відділень військового шпиталю, який пропонував чинним військовослужбовцям списання зі служби за станом здоров’я. Для цього він планував залучити знайомих колег — членів ВЛК.

На Львівщині правоохоронці викрили трьох ділків, причетних до схеми безпідставного оформлення інвалідності 18 військовозобов’язаним. Також у регіоні затримали львів’янина, який за 8 тисяч доларів обіцяв організувати клієнту втечу за кордон поза встановленими пунктами пропуску.

У Вінницькій області підозру отримала місцева підприємиця, яка продавала ухилянтам фейкові медичні висновки для подальшого «списання» з військового обліку. Її затримали під час отримання грошей від клієнта на території місцевого авторинку.

На Кіровоградщині підозру повідомили жінці, яка за 10 тисяч доларів пропонувала ухилянту оформити фіктивне батьківство над її новонародженою дитиною та отримати документи про багатодітне батьківство.

У Рівному викрили фахівця з мобілізаційної роботи стратегічного підприємства, який «бронював» військовозобов’язаних через псевдопрацевлаштування у компанії.

На Закарпатті затримали трьох ділків, які переправляли ухилянтів за кордон через річку Тиса. Одним із затриманих виявився таксист, ще двоє — мешканці Рахівського району.

На Буковині викрили трьох місцевих безробітних, які організували трансфер призовників до ЄС. Двох фігурантів затримали, коли вони намагалися на власному авто доправити клієнта до кордону.

На Черкащині підозру отримали двоє керівників обласного культурно-мистецького закладу, які фіктивно працевлаштовували ухилянтів до установи з подальшим бронюванням. За це новопризначені «працівники» мали віддавати організаторам свою щомісячну зарплату.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України відповідно до вчинених злочинів.