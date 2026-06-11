У Харкові викрили схему фейкових інвалідностей для ухилянтів: серед підозрюваних артистка опери

Фіктивні госпіталізації, потрібні діагнози та інструктаж перед медкомісіями — так працювала схема оформлення інвалідностей у Харкові. Її учасникам вже повідомили про підозру, правоохоронці перевіряють понад 100 можливих епізодів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, до організації схеми причетні 80-річна колишня медична працівниця, сімейний лікар, її син та племінниця — артистка Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка.

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З грудня 2024 року військовозобов’язаним чоловікам за 6 тисяч доларів створювали підстави для отримання відстрочки від призову. Йшлося про оформлення діагнозів, направлення до необхідних спеціалістів, фіктивні госпіталізації, консультативні висновки та підготовку пакета документів для експертної команди.

Учасники схеми готували клієнтів до проходження медичних комісій — організаторка особисто інструктувала чоловіків щодо поведінки під час проходження оглядів для отримання інвалідності.

Ключову роль у схемі відігравала 80-річна ексмедикиня, яка раніше обіймала керівну посаду в одному з медичних закладів Харкова та використовувала професійні зв’язки.

“Функції між учасниками були розподілені: племінниця передавала та сканувала медичні документи й скеровувала чоловіків до лікаря, той оформлював направлення, а син організаторки відповідав за отримання та розподіл коштів”, — йдеться в повідомленні.

В одному із задокументованих епізодів військовозобов’язаний після низки медичних оглядів, двох фіктивних госпіталізацій та консультацій отримав безстрокову III групу інвалідності та відстрочку від призову.

2 червня всіх чотирьох фігурантів затримали. Прокурори Харківської обласної прокуратури повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі правоохоронці перевіряють інші можливі епізоди діяльності групи. За попередніми даними, їх може бути понад 100. Також встановлюються інші причетні до схеми.