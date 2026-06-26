Швидкість, маневреність та доступність FPV-дронів показали, що використання лише одного способу протидії недостатнє. Поряд із засобами радіоелектронної боротьби почали застосовувати механічні рішення для фізичного перехоплення дронів на близькій дистанції.

Одним із додаткових елементів комплексного захисту є сіткомети. Вони розширюють можливості протидії у випадках, коли фпв дрон наближається до об’єкта на мінімальну відстань або коли використання лише електронних засобів виявляється недостатнім.

Чому FPV-дрон став складною загрозою для підрозділів

Ефективність FPV-платформ визначається поєднанням трьох характеристик: швидкості, маневреності та компактних розмірів. Невеликі габарити ускладнюють своєчасне виявлення, а висока динаміка польоту скорочує час, доступний для реагування. Частіше користувачі планують купити сіткомет проти фпв як один із додаткових елементів ближнього захисту, що доповнює засоби РЕБ.

Швидкість скорочує час між виявленням дрона та необхідністю прийняти рішення щодо протидії.

Маневреність дозволяє дрону швидко змінювати напрямок і траєкторію польоту, ускладнюючи прогнозування його руху.

Компактні розміри ускладнюють своєчасне виявлення та підвищують вимоги до засобів спостереження й захисту.

Ще однією особливістю є широке поширення таких платформ у різних сценаріях застосування. Фпв дрон розглядається як загроза, протидія якій потребує комплексного підходу з використанням кількох рівнів захисту.

Сіткомет як додатковий рівень протидії

Сіткомет працює за принципом фізичного перехоплення. Для цього використовується сітка, яка розгортається в повітрі на ближній дистанції та блокує роботу пропелерів. Коли гвинти втрачають можливість обертатися стабільно, дрон втрачає керованість і припиняє політ.

Такий механічний бар’єр корисний як резервний рівень захисту там, де потрібно зупинити FPV-дрон або легкий БПЛА без створення радіоперешкод.

Електронний і механічний захист: чому вони не замінюють, а доповнюють один одного

Жоден засіб протидії не здатний однаково ефективно працювати в усіх сценаріях. Системи захисту від дронів дедалі частіше будуються за багаторівневим принципом, де різні технології виконують власні функції та взаємно підсилюють одна одну.

Засіб протидії Основне завдання Детектори дронів Раннє виявлення повітряної загрози РЕБ-системи Вплив на канали керування та передачі даних Сіткомети Фізичне перехоплення дронів на короткій дистанції

Поєднання кількох рівнів захисту дозволяє підвищити стійкість системи безпеки та адаптувати її до різних типів дронових загроз. Комплексний підхід сьогодні розглядають як один із найбільш практичних способів посилення захисту позицій, техніки та важливих об’єктів.

BlueBird Tech і пошук нестандартних антидронових рішень

Розвиток безпілотних технологій змушує переглядати підходи до протидії дроновим загрозам. У відповідь на зміну тактик застосування FPV-платформ виробники розширюють перелік доступних рішень, поєднуючи електронні та фізичні методи захисту. BlueBird Tech використовує такий підхід, де поряд із РЕБ-системами виготовляють фпв дрон та інші пристрої, розвиваючи напрямок механічних засобів перехоплення.

Сіткомети стали прикладом пошуку альтернативних способів посилення антидронового захисту. Вони доповнюють існуючі системи протидії та розширюють можливості багаторівневої оборони.