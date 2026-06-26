Букінгемський палац оприлюднив фінансові документи короля Чарльза III на тлі зростання суспільної уваги до витрат і доходів британської монархії.

Як пише AFP, у палаці заявили, що публікація документів є частиною «зобов’язання щодо прозорості».

Одним із головних джерел фінансування офіційної діяльності монарха є Sovereign Grant — щорічна виплата з британського казначейства.

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Ці кошти використовують для виконання офіційних обов’язків монарха, утримання королівських резиденцій, роботи персоналу, офіційних поїздок і проведення заходів, зокрема садових прийомів та церемоній нагородження.

У 2025–2026 роках Sovereign Grant зріс до 132,1 млн фунтів стерлінгів. Упродовж попередніх чотирьох податкових років він становив 86,3 млн фунтів.

Близько половини цієї суми — 67,5 млн фунтів — спрямували на збереження та захист діючих королівських палаців, які в Букінгемському палаці назвали «одними з найвідоміших історичних будівель країни».

Витрати на персонал короля становили 33,7 млн доларів. Переліт Чарльза III і королеви Камілли до Рима у 2025 році коштував 126 946 фунтів.

Водночас грант не покриває всіх королівських витрат. Зокрема, витрати на безпеку фінансуються окремо.

Sovereign Grant запровадили у 2012 році замість давньої системи Civil List. Його розмір прив’язаний до прибутків Crown Estate — компанії, яка управляє великим портфелем нерухомості та передає прибутки до державної скарбниці.

У 2026–2027 роках грант зросте до 137,9 млн фунтів, оскільки включатиме останній великий транш у 40,3 млн фунтів для 10-річного проєкту реставрації Букінгемського палацу.

Водночас у палаці підтвердили, що у 2027–2032 роках розмір гранту буде знижено до 99,9 млн фунтів щороку.

Crown Estate управляє майном вартістю 16,7 млрд фунтів. До портфеля входять престижна нерухомість у Лондоні, сільські землі, прибережні території, Віндзорський маєток і права на морське дно навколо Англії, Уельсу та Північної Ірландії.

Це не приватна власність монарха, і її не можна продати. Crown Estate працює окремо від уряду та королівського двору.

Окрім державного фінансування, король і спадкоємець престолу мають приватні доходи. У 2025–2026 роках Чарльз III отримав близько 25,2 млн фунтів від герцогства Ланкастер, а принц Вільям — 21,6 млн фунтів від герцогства Корнуолл.

Ці історичні маєтки є основними джерелами приватного доходу монарха та спадкоємця. Вони отримують прибутки від оренди сільськогосподарських земель, управління комерційною і житловою нерухомістю та фінансових активів.

Король і принц Вільям юридично не зобов’язані сплачувати податки з цих приватних доходів, але роблять це добровільно, за прикладом покійної королеви Єлизавети II.

Окремі члени королівської родини також мають особисті статки, зокрема інвестиції та спадщину.

Король Чарльз III володіє маєтками Балморал і Сандрінгем, які успадкував від матері, королеви Єлизавети II. Активи, що переходять безпосередньо від одного монарха до іншого, звільнені від податку на спадщину відповідно до давньої урядової угоди.