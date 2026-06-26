У Криму під ударом були електропідстанції, РЛС і транспорт російської армії

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 26 червня завдали низки ударів по електропідстанціях в окупованому Росією Криму.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

Деэлектризация, дегазификация, денефтефикация и конечно дерусификация временно оккупированного Крыма от СБС Украины!



Русский оккупант убирайся из Украины! pic.twitter.com/D3EIWItzCI Реклама Реклама June 26, 2026

За його словами, під атакою були електропідстанція «НС-2» 220 кВ у Миколаївці, електропідстанція «Тасуново» у селі Тасуново Ленінського району та електропідстанція «Західно-Кримська» 330 кВ у селі Кар’єрне Сакського району.

Також Бровді повідомив про удар по російській військовій РЛС СТ-68У у Джанкої.

Крім того, командувач опублікував кадри атак на логістичний транспорт російської армії в Армянську та інших районах окупованого Криму.