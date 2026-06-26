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        У Криму під ударом були електропідстанції, РЛС і транспорт російської армії

        Віктор Алєксєєв
        26 Червня 2026 19:05
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        Атака ЗСУ на електропідстанцію «НС-2» 220 кВ, Миколаївка. Крим, 26 червня 2026 року / Фото: скріншот
        Атака ЗСУ на електропідстанцію «НС-2» 220 кВ, Миколаївка. Крим, 26 червня 2026 року / Фото: скріншот

        Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 26 червня завдали низки ударів по електропідстанціях в окупованому Росією Криму.

        Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

        За його словами, під атакою були електропідстанція «НС-2» 220 кВ у Миколаївці, електропідстанція «Тасуново» у селі Тасуново Ленінського району та електропідстанція «Західно-Кримська» 330 кВ у селі Кар’єрне Сакського району.

        Також Бровді повідомив про удар по російській військовій РЛС СТ-68У у Джанкої.

        Крім того, командувач опублікував кадри атак на логістичний транспорт російської армії в Армянську та інших районах окупованого Криму.


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