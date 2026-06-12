Мобілізований з психічним розладом отримав зброю і вбив двох військових: омбудсман закликав перевірити дії ТЦК та ВЛК

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Офісу генерального прокурора, правоохоронних органів та командування Сухопутних військ ЗСУ після вироку чоловікові, засудженому до довічного ув’язнення за вбивство двох військовослужбовців та замах на вбивство ще одного на Чернігівщині.

За словами омбудсмана, справа порушує питання не лише особистої відповідальності засудженого, а й можливих проблем у системі мобілізації.

Лубінець повідомив, що, за попередньою інформацією, у чоловіка був підтверджений психічний розлад. Попри це він був мобілізований, пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний повністю придатним до військової служби.

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Після цього мобілізований отримав зброю та був направлений на полігон для проходження навчання. Згодом, як зазначає омбудсман, він застрелив двох інструкторів, а ще одного військовослужбовця поранив.

«Суд ухвалив вирок безпосередньому виконавцю злочину. Але суспільство має отримати відповідь і на інші питання: де відповідальність тих, хто мобілізував цю людину і хто визнав її повністю придатною до служби?» — наголосив Лубінець.

Омбудсман повідомив, що направив офіційні звернення з вимогою перевірити обставини мобілізації засудженого, надати правову оцінку діям усіх посадових осіб, причетних до ухвалення відповідних рішень, а також з’ясувати, чи був належним чином врахований стан його психічного здоров’я.

Крім того, Лубінець наполягає на відкритті кримінальних проваджень щодо осіб, чиї дії або бездіяльність могли сприяти трагедії.

«Загибель двох військовослужбовців — це трагедія, яка потребує чесного, повного та неупередженого розслідування. Ця фатальна подія стала не лише вироком конкретній людині, а й тривожним сигналом про проблеми в системі мобілізації, які держава більше не має права ігнорувати», — заявив омбудсман.

Наразі інформації про реакцію правоохоронних органів або початок відповідних перевірок офіційно не оприлюднено.