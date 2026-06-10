Лубінець заявив про “систему беззаконня” в ТЦК, яка шкодить мобілізації

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з початку 2026 року отримав понад 3000 скарг на дії ТЦК. За його словами, реальна кількість випадків порушень може бути щонайменше втричі більшою.

В інтерв’ю Радіо Свобода Лубінець повідомив, що понад 3000 скарг на дії ТЦК надійшли лише за перші п’ять місяців 2026 року. Водночас він зазначив, що ця цифра не враховує випадки, які офіс омбудсмена виявляє самостійно через медіа, соцмережі та повідомлення очевидців.

Серед системних порушень Лубінець назвав застосування сили, використання балаклав, зняття знаків розрізнення представниками ТЦК та СП, а також фактичні затримання громадян.

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Омбудсмен заявив, що така практика перетворилася на «систему беззаконня» і «вседозволеності». За його словами, проблемою також є корупція, формальний підхід до мобілізації та проходження ВЛК за кілька хвилин.

Лубінець навів приклад випадку в Дніпрі, де, за словами дружини, на її чоловіка напали люди в балаклавах і військовій формі без знаків розрізнення. Того ж дня жінка дізналася, що чоловік помер, за словами поліції, від серцевої недостатності.

Омбудсмен заявив, що нинішня система ТЦК шкодить мобілізації. Серед своїх пропозицій він назвав заборону балаклав, зміну внутрішнього порядку мобілізації та створення іншої мотивації для громадян, які долучаються до сил оборони.

За словами Лубінця, ТЦК мають залишити за собою функцію документального оформлення, а держава повинна робити акцент на фінансовій мотивації, забезпеченні родин і ветеранській політиці.

Він також повідомив, що президент знає про проблеми з ТЦК і не підтримує «бусифікацію». Водночас головну відповідальність за провалену політику Лубінець поклав на уряд і Міністерство оборони.