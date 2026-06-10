Повернення легенди: Серена Вільямс стартувала з перемоги на турнірі в Лондоні

Колишня перша ракетка світу Серена Вільямс успішно повернулася до професійного тенісу після майже чотирирічної перерви. Американка виграла матч першого кола парного розряду турніру WTA 500 у Лондоні.

Як повідомляє Суспільне Спорт, 44-річна Вільямс разом із канадкою Вікторією Мбоко перемогли третіх сіяних змагань — американку Ніколь Меліхар та новозеландку Ерін Рутліфф.

Для Серени цей поєдинок став першим офіційним матчем із вересня 2022 року. Тоді вона попрощалася з тенісом на US Open, завершивши кар’єру після поразки у третьому колі.

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Повернення американської тенісистки відбулося у парному розряді турніру WTA 500 у Лондоні. Її партнеркою стала 19-річна канадка Вікторія Мбоко.

Перший сет активніше розпочали саме Вільямс та Мбоко, які виграли чотири з п’яти стартових геймів. Попри те, що суперниці змогли зрівняти рахунок, доля партії вирішилася на тайбрейку, який американсько-канадський дует виграв із рахунком 7:2.

У другому сеті ключовим став шостий гейм за рахунку 3:2. Вільямс і Мбоко перехопили ініціативу та виграли три гейми поспіль, завершивши матч перемогою — 7:6, 6:2.

Після поєдинку Серена Вільямс подякувала своїй партнерці за гру.

«Мені було так весело грати з Вікторією. Вона справді змогла підтримувати команду та грати потужно у найважливіших моментах. Я могла на неї покластися. Ми ніколи не грали разом, але це було так природно», — сказала американка.

Пояснюючи своє повернення на корт, Вільямс пожартувала: «Мені не було чим зайнятися і я втомилася сидіти вдома. Мої діти не ходять до школи влітку, то чому б і ні?».

У другому колі турніру Мбоко та Вільямс зіграють проти канадсько-німецької пари Лейла Фернандес — Лаура Зігемунд. Матч відбудеться 11 червня.