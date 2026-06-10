Усик увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у світовому спорті за версією TIME

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик потрапив до списку 100 найвпливовіших людей у світовому спорті за 2026 рік за версією TIME. Українського боксера включили до категорії «Лідери».

Як повідомляє Чемпіон, непереможений українець увійшов до рейтингу TIME100 Sports у категорії «Лідери». Разом з Усиком до неї потрапили американський баскетболіст Стефен Каррі, італійський гонщик Кімі Антонеллі, президент ФІФА Джанні Інфантіно, президент UFC Дейна Вайт і білоруська тенісистка Аріна Соболенко.

У TIME зазначили, що після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Усик став символом українського опору. Видання нагадало, що на початку війни боксер приєднався до батальйону територіальної оборони в Києві.

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Також у матеріалі наголошується, що фонд Усика допоміг придбати військові транспортні засоби та обладнання зв’язку, а також доставляв гуманітарну допомогу.

Окрім категорії «Лідери», рейтинг TIME100 Sports складається з груп «Кумири», «Титани» та «Новатори». До списку увійшли такі відомі спортсмени, як Ліонель Мессі, Леброн Джеймс, Кріштіану Роналду, Ерлінг Голанд та Ландо Норріс.

Нагадаємо, напередодні Світова боксерська рада (WBC) зобов’язала Олександра Усика провести наступний бій проти Агіта Кабаєла.