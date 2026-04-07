ЗСУ уразили нафтовий термінал у Ленінградській області рф

Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, у ніч на 7 квітня було завдано удару по нафтовому терміналу «Усть-Луга Ойл» у населеному пункті Слободка Ленінградської області рф.

За попередніми даними, підтверджено ураження трьох резервуарів, що належать підприємству «Транснефть-Балтика». У Генштабі зазначили, що цей об’єкт є важливим елементом експортної інфраструктури нафтопродуктів рф.

Реклама

Реклама

Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Крім того, уточнено результати уражень від 5 квітня. Зокрема, під час удару по порту «Транснефть-Порт Приморск» було пошкоджено три резервуари типу РВСП-20000 з подальшим займанням нафтопродуктів.

Також встановлено, що під час ураження підприємства «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» пошкоджено елементи установок первинної переробки сирої нафти АВТ-6, АВТ-1 та установки 19/6, яка використовується у виробництві нафтових бітумів.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України продовжать завдавати ударів по важливих об’єктах противника до повного припинення збройної агресії проти України.