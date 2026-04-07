На Рівненщині третю добу шукають 4-річного хлопчика, його 2-річного брата знайшли мертвим

На Рівненщині тривають пошуки 4-річного хлопчика, який зник у селі Колки. Його молодшого брата знайшли мертвим у річці Горинь.

Як повідомили у поліції Рівненської області, третю добу правоохоронці та рятувальники шукають зниклого 4-річного хлопчика на території Дубровиччини.

За даними правоохоронців, його дворічного брата виявили без ознак життя у річці Горинь приблизно через годину після звернення родини до поліції.

Реклама

Реклама

Попередньо встановлено, що хлопчики просилися до річки, однак бабуся, у якої вони виховуються, не дозволила їм іти. Згодом діти самостійно залишили господарство.

До пошуків щодоби залучають майже 200 осіб, серед яких поліцейські, рятувальники, бійці підрозділу «Хижак», прикордонники, водолази та місцеві жителі.

Під час пошукової операції правоохоронці обстежили 480 дворів, перевірили близько 22 кілометрів берегової лінії річки Горинь та оглянули приблизно 500 тисяч квадратних метрів прибережної території у п’яти населених пунктах.

Водолази та рятувальники також обстежили до чотирьох кілометрів дна річки за допомогою підводного дрона.

Пошукова операція триває, правоохоронці наголошують, що роблять усе можливе, аби знайти дитину.