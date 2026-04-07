Зеленський доручив уряду підготувати рішення через економічну нестабільність на тлі ситуації з Іраном

Президент України заявив про необхідність внутрішніх рішень для стабілізації економіки на тлі глобальної нестабільності. Уряд готує кроки для підтримки населення та забезпечення країни ресурсами.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з прем’єр-міністром та економічним блоком уряду щодо реагування на глобальну нестабільність, пов’язану із ситуацією навколо Ірану.

За його словами, всі світові ринки нині дестабілізовані, що може мати значні економічні наслідки, тому Україна має забезпечити себе необхідними ресурсами та зберегти стійкість економіки й оборони.

Президент зазначив, що Україна має домовленості про постачання пального, і в березні-квітні імпортуються необхідні обсяги. Постачання здійснюється за участі як державних, так і приватних компаній, а також у співпраці з європейськими партнерами та країнами Близького Сходу.

Також уряд готує рішення для підтримки населення в умовах зростання цін, які можуть бути спричинені зовнішньою нестабільністю.

Окремо Зеленський повідомив про підготовку європейської частини безпекових пропозицій України, а також про роботу над спільними оборонними проєктами, модернізацією та фінансуванням оборони разом із партнерами.

Президент додав, що українські військові беруть участь у консультаціях щодо безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Водночас він наголосив, що росіяни продовжують щоденні атаки дронами по цивільних у прифронтових регіонах, зокрема в Нікополі, Херсоні, на Чернігівщині та Харківщині.

Зеленський підкреслив необхідність посилення захисту України та розвитку далекобійних можливостей для протидії російській агресії.

Також президент подякував Верховній Раді за ухвалення необхідних рішень і наголосив на важливості збереження стійкості держави в умовах війни.