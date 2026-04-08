        Суспільство

        Втрати РФ продовжують зростати: мінус 1030 окупантів за добу

        Галина Шподарева
        8 Квітня 2026 07:01
        Знищена російська БРЕМ / Фото: t.me/lost_warinua
        З 7 на 8 квітня артилерія, ракетні війська та авіація Збройних сил України завдали ударів по районах зосередження особового складу російських військових та уразили низку техніки противника. За добу у війні проти України Росія втратила ще 1030 солдатів.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Також протягом доби, що минула, Збройні сили знищили:

        • 5 танків;
        • 4 ББМ;
        • 63 артилерійські системи;
        • 1 РСЗВ;
        • 1 засіб ППО;
        • 1960 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 241 одиницю автомобільної техніки;
        • 2 одиниці спеціальної техніки.

