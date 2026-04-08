Втрати РФ продовжують зростати: мінус 1030 окупантів за добу

З 7 на 8 квітня артилерія, ракетні війська та авіація Збройних сил України завдали ударів по районах зосередження особового складу російських військових та уразили низку техніки противника. За добу у війні проти України Росія втратила ще 1030 солдатів.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Також протягом доби, що минула, Збройні сили знищили:
- 5 танків;
- 4 ББМ;
- 63 артилерійські системи;
- 1 РСЗВ;
- 1 засіб ППО;
- 1960 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 241 одиницю автомобільної техніки;
- 2 одиниці спеціальної техніки.