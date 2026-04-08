        Пошкоджено АЗС, будинки та підприємство: РФ вдарила по трьох районах Дніпропетровщини

        Галина Шподарева
        8 Квітня 2026 07:44
        Пошкоджений обстрілом будинок на Дніпропетровщині / Фото: Микола Лукашук, Telegram
        З 7 по 8 квітня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Пошкоджено інфраструктуру, будинки та підприємство, люди не постраждали.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        Протягом доби окупанти атакували Дніпропетровщину артилерією, безпілотниками та ракетою.

        У Нікопольському районі під ударами були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджено автозаправну станцію, приватний будинок та автомобілі.

        У Павлоградському районі росіяни поцілили по Тернівці. Унаслідок атаки пошкоджене підприємство.

        У Криворізькому районі атак зазнали Кривий Ріг та Зеленодольська громада. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура.

        За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

        Наслідки ударів по Дніпропетровщині / Фото: Микола Лукашук, Telegram

