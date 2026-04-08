У Харкові подружжя готувало теракт у центрі міста: планували підірвати бомбу у натовпі

Служба безпеки затримала у Харкові двох російських агентів, які готували теракт у центрі міста. Зловмисники виготовили саморобну бомбу, яку мали закласти у центральній частині Харкова та дистанційно підірвати під час найбільшого скупчення людей.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Співробітники СБУ затримали агентів на етапі спорядження бомби в орендованій квартирі у Харкові.

“Підготовкою теракту займалась місцева подружня пара наркозалежних, яка потрапила до уваги росіян, коли шукала “грошей на дозу” в Телеграм-каналах”, – розповіли в СБУ.

За даними слідства, після вербування зловмисники отримали від куратора з РФ інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою з підручних засобів. Наступним етапом агенти підшукали об’єкт спланованого теракту і погодили його з російськими спецслужбами.

Під час обшуків у затриманих вилучено готову вибухівку, залишки компонентів, мобільні телефони для дистанційної активації підриву та смартфон із доказами контактів з куратором.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.