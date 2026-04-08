Трамп очікує на “великі гроші” після відкриття Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп назвав припинення вогню з Іраном “великим днем для миру у світі”. Він також заявив про очікування значних прибутків після розблокування Ормузької протоки.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

“Великий день для миру у світі! Іран хоче, щоб це сталося, вони вже втомилися! Так само, як і всі інші! США допоможуть із розв’язанням проблеми трафіку в Ормузькій протоці. Багато позитивних змін буде! Великі гроші будуть зароблені. Іран може почати процес відновлення. Ми будемо завантажуватися припасами всілякого роду й просто “тусуватися”, щоб переконатися, що все пройде добре. Я впевнений, що це так і буде. Як і в США, це може стати Золотим Віком для Близького Сходу”, — йдеться в дописі.

Нагадаємо, сьогодні представники США та Ірану домовилися встановити режим припинення вогню на два тижні. Трамп зазначив, що погодився припинити атаки на Іран після того, як той дав згоду на “повне, негайне та безпечне відкриття Ормузької протоки”.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку забезпечуватиметься у координації зі Збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень.

Також Іран передав свій 10-пунктний план завершення бойових дій.