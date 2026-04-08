На Закарпатті жінка за 1000 доларів здала дітей “в оренду” для жебракування

Правоохоронці Закарпаття затримали 32-річну жительку Хустського району за підозрою у торгівлі власними дітьми. Жінка передала двох дітей “в оренду” для жебракування в іншому регіоні.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

За даними слідства, жителька села Ільниця за 1000 доларів передала на два тижні двох своїх дітей — 11-річного хлопця та 5-річну дівчинку — для жебракування в іншому регіоні.

“Підозрювана самостійно шукала “покупців” через знайомих і месенджери, пропонуючи дітей для такої “роботи”. Її затримали неподалік Іршави одразу після отримання грошей”, — розповіли в прокуратурі.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України — торгівля людьми, вчинена щодо малолітніх із використанням їхнього уразливого стану. Суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави майже 1 млн грн. Наразі підозрювана перебуває під вартою.

У жінки є ще одна дитина — восьмирічна донька. У межах розслідування прокуратура ініціювала питання про позбавлення жінки батьківських прав. Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків.