Посадовця Укрзалізниці затримали на хабарі у 100 тисяч доларів

Правоохоронці затримали заступника керівника одного з департаментів АТ “Укрзалізниця” за підозрою у хабарництві. Йдеться про суму у 100 тисяч доларів.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідства, підприємство у сфері видобутку надр звернулося до АТ “Укрзалізниця” з приводу демонтажу та оформлення документів щодо резервної об’їзної колії, яка перебуває у відданні компанії.

Реклама

Реклама

Керівник одного з департаментів АТ “Укрзалізниця” вимагав 100 000 доларів за сприяння у вирішенні питання. Як гарантію виконання домовленостей посадовець написав розписку про отримання коштів.

8 квітня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими ДБР затримали посадовця під час обміну розписки на гроші. Затриманому повідомили про підозру.

В “Укрзалізниці” назвали факт вимагання хабаря своїм співробітником ганебним. У компанії заявили, що максимально сприяють розслідуванню ДБР та Нацполіції, вже передали всі необхідні матеріали, а служба корпоративної безпеки перебуває на постійному зв’язку зі слідчими.

Також розпочато внутрішню службову перевірку, а працівника відсторонено від виконання обов’язків. У разі виявлення причетності інших співробітників їх також відсторонять, а всі матеріали передадуть правоохоронцям.