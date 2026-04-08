В Україні збережеться холодна погода з дощем і мокрим снігом — прогноз

У четвер, 9 квітня, в Україні збережеться холодна та нестійка погода під впливом циклону. Очікуються опади, сильний вітер і заморозки, місцями можливий мокрий сніг.

За прогнозом Укргідрометцентру, центр циклону перебуватиме на північний схід від України, що зумовить хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Атмосферний тиск знижуватиметься, вологість залишатиметься високою, а північний вітер посилюватиме відчуття холоду.

Вночі та вранці на сході країни місцями очікується туман. Температура повітря вночі становитиме 1–6° тепла, проте на поверхні ґрунту можливі заморозки. У східних областях, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях заморозки прогнозуються і в повітрі — до 0–3°. Вдень температура підвищиться до 3–8° тепла, на півдні та сході — до +11°.

У Київській області та столиці прогнозують хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ, уночі з мокрим снігом. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура в області вночі становитиме 1–6° тепла, вдень — 3–8°. У Києві вночі очікується 1–3° тепла, вдень — 5–7°.

Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища: вночі 9 квітня на Київщині та в Києві прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0–3°. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Заморозки можуть завдати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.