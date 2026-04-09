У Росії після серії вибухів спалахнула пожежа на об’єкті нафтопровідної інфраструктури

У ніч на 9 квітня у Краснодарському краї РФ зафіксували вибухи та пожежу на території Кримської лінійно виробничо-диспетчерської станції. Повідомляється про одного загиблого.

Про це пише Telegram-канал Astra.

Сьогодні вночі жителі міста Кримськ Краснодарського краю повідомляли про велику кількість вибухів. Глава регіону заявив про одного загиблого та пожежу на території підприємства.

За аналізом OSINT-проєкту Astra, під атакою перебувала Кримська лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) — об’єкт нафтопровідної інфраструктури, що входить до системи магістральних трубопроводів.

На території станції загорілася підстанція ПС 110 кВ “Кримська НПС”.

ЛПДС “Кримська” належить до структури АТ “Черномортранснефть” і підпорядковується Краснодарському районному управлінню магістральних нафтопроводів.

Станція забезпечує транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами “Тихорецьк – Новоросійськ 2,3”, “Кримськ – Грушова” та “Кримськ – Краснодар”, а також нафтопродуктопроводом “Тихорецьк – Новоросійськ 1”.

З цієї станції нафта і нафтопродукти надходять трубопроводами до порту Новоросійськ або на Ільський і Афіпський нафтопереробні заводи.