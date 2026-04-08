Іран зупинив танкери в Ормузькій протоці, порушивши перемир’я зі США

Іран зупинив рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку, порушивши умови перемир’я зі США, пише The Telegraph. Це сталося лише через кілька годин після домовленості про відкриття ключового морського маршруту.

За даними іранських державних ЗМІ, рух суден був примусово зупинений у відповідь на масовані удари Ізраїлю по території Лівану. Повідомляється, що ізраїльські військові вразили близько 100 цілей за 10 хвилин.

Унаслідок атак у Лівані загинули щонайменше 89 людей, ще близько 700 дістали поранення. Пізніше Дональд Трамп підтвердив, що Ліван не входив до угоди про перемир’я між США та Іраном.

Крім того, Іран завдав удару по ключовому нафтопроводу в Саудівській Аравії, який є єдиним діючим маршрутом для експорту сирої нафти в країні. Це також розцінюється як порушення домовленостей.

Інші країни Перської затоки повідомили про хвилі атак безпілотників протягом дня.