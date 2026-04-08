The Telegraph: Українські дрони вперше зруйнували міст у бойових умовах

Українські військові зруйнували міст на тимчасово окупованій частині Херсонської області за допомогою безпілотників. Це перший відомий випадок, коли дронова операція призвела до повного знищення мосту в бойових умовах.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, ЗСУ використали британські важкі дрони Malloy T-150, щоб уразити переправу, яку контролювали російські війська. Операція тривала близько двох місяців і суттєво ускладнила логістику противника в регіоні, а також вплинула на зменшення атак РФ на Херсон.

Раніше українські військові намагалися знищити цей міст за допомогою авіаударів і ракет HIMARS, однак конструкція виявилася надто міцною. За словами українських офіцерів, мости легше руйнувати зсередини, тоді як зовні вони мають підвищену стійкість до ударів.

Ситуація змінилася після того, як один із російських військових оприлюднив фото внутрішньої конструкції мосту. Це дозволило українським інженерам визначити вразливі місця і завдати точкових ударів по ключових елементах.

ЗСУ провели близько 30 бойових вильотів за два місяці, доставивши приблизно 1,5 тонни вибухівки за допомогою Malloy T-150. У результаті міст зазнав критичних пошкоджень, а остаточний удар ракетою повністю його зруйнував.

Украинские войска с помощью беспилотников смогли разрушить мост на оккупированной территории, — The Telegraph



Это первый известный случай, когда операция с использованием дронов привела к разрушению моста в боевых условиях.



Украинские военные использовали британские тяжелые… pic.twitter.com/YnpbNle7lM — ASTRA (@astrapress_ru) April 8, 2026

У публікації зазначається, що російські війська й надалі контролюють острови на Дніпрі, однак після знищення мосту змушені використовувати човни для постачання, що уповільнює логістику та робить її вразливою для ударів.

Водночас російський Z-канал «Рибарь» поставив під сумнів тактичну доцільність операції, заявивши, що міст уже був пошкоджений і не мав значного значення для перекидання техніки. Автор також звернув увагу на те, що українські сили змогли виконати десятки вильотів без перехоплення, попри наявний досвід збиття подібних безпілотників на інших напрямках.