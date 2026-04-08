ЗМІ: Справжнє ім’я творця біткоїна — Адам Бек

Газета The New York Times опублікувала розслідування, у якому назвала творцем біткоїна, що ховається під псевдонімом Сатосі Накамото, британського криптографа Адама Бека.

Для свого розслідування журналіст Джон Каррейру вивчив понад 130 тисяч повідомлень у розсилці Cypherpunks — спільноти любителів криптографії, що існувала у 1990-х роках, — і зіставив їх із перепискою Накамото.

Лінгвістичний аналіз показав, що з 620 учасників розсилки у Накамото і Бека були найближчі збіги в оформленні повідомлень — наприклад, подвійні пробіли між реченнями, плутанина між «it’s» і «its», часте використання слова «also» наприкінці речення. Окрім цього, на підтвердження своєї гіпотези газета наводить й інші непрямі деталі — зокрема, Накамото і Бек ніколи не вели публічну діяльність одночасно.

Реклама

Реклама

55-річний Адам Бек найбільш відомий як співзасновник компанії Blockstream. Раніше його неодноразово називали одним із можливих творців біткоїна, однак він сам це послідовно заперечував.

У 2008 році під псевдонімом Сатосі Накамото був опублікований маніфест, який описує устрій біткоїна. З 2011 року людина під цим ім’ям не з’являлася у публічному просторі. На належних йому гаманцях без руху лежать 1,1 мільйона біткоїнів — майже 80 мільярдів доларів за поточним курсом.

Журналісти різних ЗМІ періодично заявляють, що встановили особу творця біткоїна. Усі такі розслідування зазвичай базуються на непрямих доказах і припущеннях.