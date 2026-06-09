Харківська обласна прокуратура показала наслідки ворожої атаки по Харкову, знявши відео з коптера

Унаслідок російських атак на Харківщині загинули троє людей, серед яких 22-річна вагітна жінка. Ще 27 осіб дістали поранення, зокрема діти.

За даними поліції, уночі російські війська завдали ударів по Харкову. Влучання зафіксовані в Шевченківському та Холодногірському районах міста. Пошкоджено залізничну інфраструктуру, офісне приміщення, підприємство, житлові будинки та автомобілі.

У Харкові різних травм зазнали 16 людей, серед яких троє дітей віком 1, 11 та 16 років.

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Також під масованим обстрілом перебували місто Чугуїв та Чугуївський район. Унаслідок ракетних ударів загинули 22-річна вагітна жінка та двоє чоловіків віком 59 і 71 рік.

Ще троє людей — дві жінки віком 45 і 46 років та 45-річний чоловік — дістали поранення. Їх госпіталізували до лікарні.

На території Вовчанської громади FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль на автодорозі поблизу села Вишневе. Унаслідок атаки поранення отримала 49-річна жінка, яка самостійно евакуювалася з прифронтового населеного пункту.

Слідчі поліції документують наслідки обстрілів та збирають докази воєнних злочинів російських військових.

Крім того, Харківська обласна прокуратура оприлюднила відео наслідків нічної атаки на Харків, зняте з коптера. На кадрах зафіксовані пошкоджені житлові будинки, об’єкти інфраструктури та наслідки влучань у місті.