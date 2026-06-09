Викрито шість нових схем ухилення від мобілізації

Служба безпеки України та Національна поліція заблокували шість нових схем ухилення від мобілізації, які діяли на території Київської та Миколаївської областей.

За даними слідства, організатори оборудок пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи, фіктивні медичні висновки, незаконне бронювання на підприємствах або переправлення за кордон поза офіційними пунктами пропуску. Вартість таких «послуг» становила від 4 до 37 тисяч доларів.

Від фальшивих документів до переправлення за кордон: СБУ викрила нові оборудки / Фото: СБУ

У Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку та його співмешканці, які продавали клієнтам фіктивні свідоцтва про народження дітей за кордоном. За версією слідства, такі документи використовувалися для оформлення статусу багатодітного батька з метою отримання відстрочки від мобілізації та подальшого виїзду з України.

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У Вишгороді викрили посадовця державної компанії водних шляхів, який за гроші оформлював військовозобов’язаних на роботу до підприємства для отримання бронювання. За даними правоохоронців, він також привласнював зарплати працівників, які фактично не працювали.

У Святошинському районі столиці підозру отримав юрист, який обіцяв оформити клієнтам другу групу інвалідності через вплив на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

У Білій Церкві викрили співробітника районного ТЦК, який, за даними слідства, гарантував мобілізованим переведення до тилових підрозділів та подальше звільнення зі служби за станом здоров’я.

Також на Київщині правоохоронці викрили чоловіка та його спільницю, які продавали фіктивні медичні висновки про тяжкі захворювання, пропонували бронювання на критично важливих підприємствах і допомогу в незаконному перетині кордону.

У Миколаєві про підозру повідомили адвокатці, яка пропонувала клієнтам зняття з розшуку та військового обліку на підставі фіктивної інвалідності, використовуючи зв’язки у військово-лікарській комісії.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, серед яких перешкоджання законній діяльності ЗСУ, незаконне переправлення осіб через державний кордон, підроблення документів, одержання неправомірної вигоди та зловживання впливом.

За інкримінованими статтями підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.