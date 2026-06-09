Bloomberg: Кремль намагається перекласти витрати на ППО на плечі компаній

Російська влада вирішила частково перекласти відповідальність за захист критично важливих підприємств та інфраструктури на приватні компанії на тлі зростання кількості атак українських безпілотників, пише Bloomberg.

Як повідомляється, Міністерство оборони РФ планує дозволити бізнесу закуповувати великокаліберні засоби протиповітряної оборони. При цьому самі системи залишатимуться під контролем військового відомства, а їх обслуговування здійснюватимуть підрозділи резервістів.

За даними джерел, до переліку доступного обладнання можуть увійти зенітні установки, артилерійські системи ППО, радари та засоби радіоелектронної боротьби.

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Рішення ухвалюється на тлі посилення українських ударів по російській енергетичній та промисловій інфраструктурі.

За повідомленнями, минулого місяця безпілотники атакували вісім із десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії. У результаті добові обсяги переробки нафти впали до найнижчого рівня з жовтня 2009 року, що посилило ризики дефіциту пального всередині країни.

Також повідомляється про перебої у виробництві добрив. Крім того, українські безпілотники почали завдавати ударів по об’єктах в Уральському регіоні, розташованому приблизно за 2000 кілометрів від кордону з Україною.

За інформацією джерел, деякі великі промислові компанії вже домовилися з Міністерством оборони РФ про розміщення поблизу своїх підприємств зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир».

Голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін раніше заявляв Володимиру Путіну, що бізнес зацікавлений у доступі до засобів захисту — від стрілецької зброї до систем радіоелектронної боротьби, лазерних установок та іншого обладнання. За його словами, компанії готові фінансувати такі заходи власним коштом.