Металурги попередили про ризик втрати 300 тисяч робочих місць через тарифи УЗ

Об’єднання підприємств «Укрметалургпром» заявило, що запропоноване Укрзалізницею підвищення тарифів на вантажні перевезення може призвести до скорочення ВВП України, втрати близько 300 тисяч робочих місць і закриття частини промислових підприємств.

Про це йдеться в листі президента об’єднання Олександра Каленкова, надісланому Reuters у відповідь на заяви керівництва Укрзалізниці щодо необхідності підвищення тарифів.

Раніше генеральний директор Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, що компанія пропонує підвищити вантажні тарифи щонайменше на 45%. За його словами, це дозволить скоротити збитки та провести реструктуризацію значного боргового навантаження компанії.

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Водночас в «Укрметалургпромі» наголошують, що металургійна галузь уже зазнала збитків на суму близько 28 млрд грн. Там вважають, що додаткове фінансове навантаження може стати критичним для підприємств, які продовжують працювати в умовах війни.

За словами Каленкова, після початку повномасштабного вторгнення Україна втратила частину великих металургійних підприємств, а низка заводів або зупинила роботу, або працює зі значно меншим завантаженням.

В об’єднанні зазначають, що обсяги залізничних вантажних перевезень скоротилися з приблизно 314 млн тонн у 2021 році до прогнозованих 160 млн тонн у 2026 році. Близько половини цього падіння пов’язують з окупацією частини українських територій та втратою розташованих там промислових активів.

Решту скорочення пояснюють зниженням економічної активності, падінням промислового виробництва та скороченням експорту.

Попри зменшення обсягів перевезень, в «Укрметалургпромі» вважають, що Укрзалізниця продовжує утримувати інфраструктуру та операційні витрати, розраховані на значно більший ринок перевезень.

У галузевому об’єднанні також заявляють, що вантажовідправники фактично змушені компенсувати збитки від пасажирських перевезень та структурні проблеми залізничної системи.

На думку представників галузі, підвищення тарифів може суттєво погіршити конкурентоспроможність українських експортерів у період, коли країна потребує збереження виробництва, робочих місць, валютної виручки та експортного потенціалу.