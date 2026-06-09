Рідкісні видання зникали з бібліотек по всій Європі: у Парижі починається гучний процес

У Парижі 10 червня розпочнеться судовий процес над сімома громадянами Грузії, яких підозрюють у причетності до серії крадіжок рідкісних видань російських літературних класиків із бібліотек Франції та інших країн Європи, повідомляє AFP.

За даними слідства, об’єктами викрадення стали цінні книги XIX століття, зокрема твори Олександра Пушкіна та Миколи Гоголя. Загальна вартість викрадених видань оцінюється в мільйони євро.

Обвинуваченим інкримінують участь у злочинній змові та підготовку правопорушень, а частині з них також — крадіжки культурних цінностей. Максимальне покарання за цими статтями становить до 10 років позбавлення волі.

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Двоє фігурантів перебувають у розшуку та судитимуться заочно. Ще двоє — Міхеїл З. та Бека Т. — вже були засуджені в інших країнах за аналогічні злочини та тимчасово передані Франції для участі в процесі.

За версією слідства, учасники схеми відвідували бібліотеки під виглядом дослідників, замовляли для роботи рідкісні видання, фотографували та вимірювали їх, а згодом поверталися, щоб замінити оригінали майже невідрізними копіями.

Серед постраждалих установ — Національна бібліотека Франції, Бібліотека мов і цивілізацій у Парижі та бібліотека Вищої нормальної школи в Ліоні. Схожі крадіжки також зафіксували в Німеччині, Швейцарії та Чехії.

Слідчі вважають, що викрадення могли бути частиною діяльності організованої міжнародної мережі. Саме ці розслідування стали підставою для створення спільної слідчої групи за участю Європолу та Євроюсту, яка провела низку затримань у 2024 році.

За даними слідства, один із підозрюваних відвідував Національну бібліотеку Франції близько 40 разів, заявляючи, що проводить дослідження демократії в російській літературі XIX століття. Пізніше бібліотека виявила, що дев’ять рідкісних видань були підмінені копіями. Збитки оцінили приблизно у 650 тисяч євро.

Жодну з викрадених книг поки що не вдалося знайти. Водночас у Національній бібліотеці Франції заявили, що не втрачають надії на повернення культурних цінностей.