У Болгарії оголосили про плани припинити постачання зброї Україні

Новий уряд Болгарії має намір припинити постачання озброєння Україні. Про це заявив міністр оборони країни Дімітар Стоянов, повідомляє Bloomberg.

За його словами, Україні потрібні «більше люди, а не більше озброєння». Міністр також висловився за досягнення «справедливого миру», параметри якого мають визначати обидві сторони конфлікту.

Заяви Стоянова перегукуються з позицією прем’єр-міністра Болгарії Румена Радева, який неодноразово виступав проти військової підтримки України з боку Європейського Союзу. Радев раніше заявляв, що війну неможливо завершити на полі бою, а також закликав скасувати санкції проти Росії, вважаючи, що вони завдають шкоди європейській економіці.

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Попри це, після вступу на посаду минулого місяця прем’єр пообіцяв посилити роль Болгарії в ухваленні спільних європейських рішень.

Болгарія є одним із найбільших виробників боєприпасів радянських стандартів у Європейському Союзі. На початку повномасштабної війни ця продукція відігравала важливу роль у забезпеченні потреб української армії.

Хоча болгарська влада тривалий час не підтверджувала прямі поставки зброї Україні, боєприпаси болгарського виробництва надходили через експорт до інших країн ЄС.

З 2022 року Болгарія передала Україні 13 пакетів військової допомоги, однак влада не розкривала їхню вартість і склад.

Заява про можливе припинення підтримки пролунала через кілька днів після того, як лідери Франції, Німеччини та Великої Британії закликали президента Росії Володимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню для початку переговорів щодо довгострокового мирного врегулювання.

Коментуючи роль Європейського Союзу в мирному процесі, Стоянов заявив, що вона є дуже важливою, однак ЄС буде складно виступати посередником, оскільки союз підтримував Україну під час війни.