СБУ оголосила підозру 10 російським операторам дронів, які атакували цивільних у Херсоні

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру 10 російським військовослужбовцям, яких вважає причетними до атак ударними безпілотниками на цивільне населення Херсона.

За даними слідства, йдеться про операторів безпілотних систем 404-го мотострілецького полку територіальної оборони угруповання військ «Днєпр» Збройних сил РФ. Серед підозрюваних — Цолак Григорян, Микита Губар, Микола Денисенко, Володимир Клімов, В’ячеслав Корненков, Віктор Нижніков, Руслан Нугаєв, Володимир Орлов, Іван Прусаченко та Олег Пухляков.

За матеріалами справи, фігуранти відстежували пересування цивільних жителів вулицями Херсона та завдавали ударів безпілотниками, спорядженими кумулятивними й осколково-фугасними боєприпасами.

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СБУ задокументувала атаки на цивільний транспорт, житлові квартали міста, скидання вибухових пристроїв на карети швидкої допомоги на території міської лікарні, а також повторний удар по співробітниках ДСНС, які ліквідовували наслідки попередніх обстрілів.

Унаслідок цих атак постраждалі отримали осколкові поранення, опіки, контузії та інші травми різного ступеня тяжкості. Також були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили підозрюваним про підозру за статтею про воєнні злочини.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області спільно з головним оперативно-розшуковим відділом 79 прикордонного загону ДПСУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.