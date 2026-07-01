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        Дрон влучив у легковик у центрі Херсона: одна людина загинула, троє поранені

        Сергій Бордовський
        1 Липня 2026 07:32
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        Росіяни атакували цивільні авто в Херсоні: є загиблий і поранені / Фото: Херсонська ОВА
        Росіяни атакували цивільні авто в Херсоні: є загиблий і поранені / Фото: Херсонська ОВА

        У Херсоні внаслідок удару російського безпілотника по цивільному автомобілю загинув чоловік, ще троє людей дістали поранення. Вранці 1 липня окупанти знову атакували з дрона цивільну автівку у Центральному районі міста.

        Про це повідомили ДСНС та Херсонська ОВА.

        За даними рятувальників, увечері через влучання безпілотника в одному з районів Херсона загорівся легковий автомобіль. Пожежу ліквідували під загрозою повторних ударів.

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        У Херсонській ОВА уточнили, що в авто, яке росіяни атакували напередодні ввечері у середмісті Херсона, загинув місцевий житель 1975 року народження.

        Ще троє містян дістали поранення. Вони залишаються у лікарні з вибуховими травмами та переломами кісток. Стан постраждалих медики оцінюють як середнього ступеня тяжкості.

        Зранку 1 липня російські війська знову атакували безпілотником цивільну автівку у Центральному районі Херсона.

        Внаслідок цього удару 36-річний чоловік отримав вибухову травму, уламкові поранення обличчя й тулуба, а також множинні опіки. Постраждалого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

        Рятувальники та медики працюють в умовах постійної загрози повторних ударів.


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