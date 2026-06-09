AFP: Чемпіонат світу наближається до старту після передтурнірних потрясінь

Чемпіонат світу стартує в четвер, і ФІФА робить ставку на те, що незмінна привабливість найбільшого футбольного шоу на планеті зможе переважити невдоволення через стрімке зростання цін на квитки, напружену політичну атмосферу в Америці Дональда Трампа та тінь конфлікту на Близькому Сході, пише AFP.

Рекордні 48 команд і мільйони вболівальників прибудуть до США, Канади та Мексики на перший в історії чемпіонат світу, який спільно прийматимуть три країни. Це буде найбільший і найскладніший з логістичної точки зору турнір в історії.

Змагання розпочнуться в четвер на легендарному стадіоні «Ацтека» в Мехіко, де співгосподарі турніру, збірна Мексики, о 15:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) зустрінуться зі збірною Південної Африки. Так стартує масштабне футбольне дійство тривалістю майже шість тижнів, яке завершиться фіналом 19 липня на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі, що вміщує 82 500 глядачів.

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Чи зможе Ліонель Мессі у 38 років остаточно покласти край суперечкам про свій статус найкращого футболіста всіх часів, привівши Аргентину до другого поспіль титулу чемпіона світу?

Чи зможе його великий суперник Кріштіану Роналду у 41 рік кинути виклик часу та допомогти талановитій збірній Португалії здобути свій перший титул чемпіона світу?

Або ж Англія на чолі з Гаррі Кейном нарешті покладе край 60-річному очікуванню другого великого міжнародного трофея після єдиної перемоги на чемпіонаті світу 1966 року?

Відповіді на ці та інші запитання дасть турнір, який президент ФІФА Джанні Інфантіно активно рекламує як «найбільше шоу, яке коли-небудь бачила планета».

Втім, оптимізм Інфантіно зіткнувся з потужною хвилею скептицизму через проблеми доступності квитків, політичні суперечки та міжнародні конфлікти.

Стрімке зростання вартості квитків на турнір викликало хвилю критики по всьому світу, і ФІФА разом з Інфантіно поки що не вдається ефективно відповісти на ці зауваження.

Найдорожчий квиток на фінал чемпіонату світу 2022 року коштував близько 1600 доларів за номіналом. У 2026 році найдорожчий квиток, який продає ФІФА, коштує 32 970 доларів.

Подібне зростання цін спостерігається протягом усього турніру, який складатиметься зі 104 матчів. Незважаючи на високий попит, квитки на багато ігор досі доступні на вторинному ринку.

Навіть Дональд Трамп, якого вважають союзником Інфантіно, висловив здивування цінами. Дізнавшись, що квиток на матч-відкриття збірної США проти Парагваю в Лос-Анджелесі коштує 1000 доларів, він заявив: «Чесно кажучи, я б теж не заплатив такі гроші».

Поки вболівальники рахують витрати на поїздку, інші критики ставлять під сумнів те, чи не буде футбольне свято затьмарене політичною атмосферою у США.

Організація Human Rights Watch заявила, що жорсткі заходи адміністрації Трампа щодо імміграції, протестів і свободи преси можуть призвести до того, що чемпіонат світу асоціюватиметься з «виключенням і страхом».

Ці побоювання посилилися в понеділок, коли ФІФА виключила сомалійського арбітра зі списку суддів чемпіонату світу після того, як йому відмовили у в’їзді до США.

Омар Артан мав стати першим суддею з Сомалі, який працював би на матчах фінальної частини чемпіонату світу, однак його не допустили до країни після прибуття в міжнародний аеропорт Маямі в суботу.

У ФІФА заявили, що не можуть вплинути на це рішення, після чого виключили Артана зі списку з 52 арбітрів турніру.

Великий вплив на підготовку до турніру також мали удари США та Ізраїлю по Ірану, розпочаті в лютому. Збірна Ірану має провести три матчі групового етапу на території США, починаючи з гри проти Нової Зеландії 15 червня.

Спочатку Трамп припустив, що Ірану варто відмовитися від участі в турнірі заради «життя і безпеки», але пізніше відмовився від цієї заяви.

Тим часом Іран переніс свою тренувальну базу з Тусона в Аризоні до мексиканського міста Тіхуана, куди команда прибула рано в неділю.

Хоча гравці збірної Ірану можуть вільно в’їжджати до США та залишати країну, приблизно 15 адміністративних і керівних працівників не отримали американських віз. Влада Ірану назвала це «навмисною та дискримінаційною практикою».

На футбольному полі розширення турніру до 48 команд порівняно з 32 на чемпіонаті світу 2022 року, ймовірно, зменшить інтригу на груповому етапі.

Для того щоб вибули лише 12 команд, доведеться провести 72 матчі першого раунду. До стадії плей-оф вийдуть 32 збірні — по дві найкращі команди з кожної з 12 груп, а також вісім найкращих команд, які посядуть треті місця.

Турнір також запам’ятається низкою нововведень.

Уперше в історії чемпіонатів світу в кожному матчі передбачені паузи для охолодження в середині кожного тайму. Це має допомогти гравцям переносити спеку та високу вологість, які очікуються на багатьох із 16 арен турніру.

Футболістам і арбітрам доведеться адаптуватися до нових правил, зокрема до вимоги здійснювати заміни протягом 10 секунд, щоб запобігти затягуванню часу.

У межах боротьби з расистськими образами футболісти ризикуватимуть отримати червону картку, якщо під час конфліктів із суперниками закриватимуть рот рукою, рукавом або футболкою.

Фінал турніру наступного місяця може стати найдовшим в історії через рішення провести шоу в перерві за аналогією із Супербоулом. Хедлайнерами виступлять Мадонна, Шакіра та BTS.

Через це перерва між таймами буде збільшена з традиційних 15 хвилин приблизно до 25 хвилин.