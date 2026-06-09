Ще кілька років тому вважалося, що хороша автоматична кавомашина обов’язково має бути великою. Виробники свідомо збільшували габарити пристроїв заради містких резервуарів і широкого набору функцій. Але сьогодні запити покупців змінилися.

Сучасна кухня все частіше стає багатофункціональним простором, де важливі не тільки можливості техніки, але й її здатність органічно вписуватися в інтер’єр. При цьому вимоги до якості кави не знизилися. Покупці, як і раніше, хочуть отримувати напій рівня хорошої кав’ярні, але без необхідності виділяти під кавомашину значну частину робочої поверхні.

Саме тому одним із найпомітніших трендів останніх років став перехід до компактних моделей, які здатні запропонувати можливості пристроїв вищого класу.

Нова JURA C9 стала прикладом такого підходу. Незважаючи на компактний формат, модель отримала низку технологій, які раніше зустрічалися переважно в дорожчих рішеннях бренду.

Два світи в одній машині

Відмінна риса C9 — два принципово різні підходи до приготування кави.

Classic Hot Brew

Традиційний метод приготування кави за високої температури. Зерна екстрагуються за класичною технологією, завдяки чому формуються насичений смак, характерна структура напою та виразний аромат. Ідеально підходить для еспресо та напоїв з молоком — капучино, лате, макіато.

Light Brew

Інноваційний метод на основі технології Light Extraction Process (L.E.P.). Напій готується при нижчій температурі, завдяки чому розкриваються фруктові та квіткові відтінки. Таку каву можна пити практично відразу після приготування, не чекаючи, поки вона охолоне.

Саме ця особливість робить C9 універсальною машиною для сім’ї, де у кожного свої уподобання.

17 рецептів — одна кавомашина

У меню JURA C9 доступно 17 кавових напоїв. Серед них — класичні варіанти: еспресо, подвійне еспресо, американо та кава лунго; молочні напої — капучино, лате макіато та флет вайт, а також кортадо та еспресо макіато.

​​​Окреме місце займають рецепти, приготовані за технологією Light Brew, які дозволяють по-новому поглянути на звичні кавові напої.

Молочна система Fine Foam створює щільну та однорідну піну з комфортною температурою подачі. Міцність кави налаштовується в 10 кроків (діапазон помелу від 5 до 16 г), доступні три рівні температури. Це реальна персоналізація, а не просто «слабка, середня, міцна» кава.

Компактність без втрати можливостей

Незважаючи на компактний корпус, всередині встановлено повнорозмірний варильний блок. Саме він забезпечує стабільну екстракцію та розкриття смаку кавових зерен.

Кавомолка Professional Aroma Grinder (P.A.G.) забезпечує рівномірне помелювання без перегріву зерен і втрати ефірних олій. Технологія Pulse Extraction Process (P.E.P.) допомагає максимально розкрити аромат навіть під час приготування невеликих порцій кави, включаючи еспресо та кортадо.

Керування без складнощів

Для взаємодії з кавомашиной використовується кольоровий дисплей діагоналлю 2,8 дюйма та фізичні кнопки керування. Окрема клавіша дозволяє швидко перемикатися між режимами Classic та Light Brew.

Підтримується підключення по Wi-Fi через Connect V2 та робота з додатком J.O.E., де доступні дистанційне приготування напоїв, створення персональних рецептів та налаштування параметрів приготування.

Дизайн як частина інтер’єру

У зовнішньому вигляді моделі легко впізнаються риси старших моделей кавомашин JURA. Опукло-увігнута передня панель, характерні лінії корпусу та увага до деталей роблять C9 не просто побутовою технікою, а повноцінним елементом сучасної кухні. Модель випускається у версіях Piano Black та Piano White.

​​​​​​Для кого підійде JURA C9

JURA C9 орієнтована на тих, хто не готовий пожертвувати якістю кави заради компактності. Вона поєднує невеликі габарити, автоматизацію процесів і можливість обирати між класичним та легшим стилем приготування кави.

Детальніше ознайомитися з характеристиками моделі та актуальними цінами можна у офіційних представників JURA.