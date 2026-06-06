Біткоїн обвалився нижче $60 тисяч: крипторинок переживає найгірший тиждень за роки

Курс біткоїна різко впав і вперше з 2024 року опустився нижче позначки $60 тисяч. Під час торгів 5 червня найбільша криптовалюта світу досягла внутрішньоденного мінімуму на рівні $59 112, продемонструвавши найгірший тижневий результат із часів криптовалютної кризи 2022 року.

Про це повідомляє Головне в Україні.

Від пікового значення понад $126 тисяч, зафіксованого восени 2025 року, біткоїн втратив уже більше половини своєї вартості. З початку 2026 року падіння перевищило 30%, що робить його одним із найгірших активів року серед великих інвестиційних інструментів.

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Однією з причин обвалу стала новина про продаж частини біткоїнів компанією Strategy, яка тривалий час була одним із найбільших корпоративних власників криптовалюти. Інвестори також продовжують виводити кошти з біржових фондів (ETF), прив’язаних до біткоїна. Відтік із таких фондів уже сягнув кількох мільярдів доларів.

Додатковий тиск на ринок створює перетікання капіталу в акції компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, а також невизначеність щодо майбутньої політики Федеральної резервної системи США. Через високі ставки інвестори дедалі частіше віддають перевагу менш ризикованим активам.

Аналітики зазначають, що нинішній тиждень став одним із найскладніших для крипторинку за останні кілька років. Лише за останні дні біткоїн втратив близько 15%, а хвиля розпродажів призвела до масштабних ліквідацій позицій трейдерів.