Україна оцінила втрати агросектору від російських атак у понад $11 млрд

Прямі втрати аграрного сектору України внаслідок російських атак перевищили 11 млрд доларів. Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

За його словами, до цієї суми входять втрати від знищення техніки, пошкодження інфраструктури, зокрема елеваторів, а також викраденої та знищеної продукції. Вартість втраченої техніки оцінюється приблизно у 6,5 млрд доларів, пише Bloomberg.

У Міністерстві економіки зазначають, що наприкінці 2025 року російські удари по аграрній інфраструктурі Одеської області суттєво посилилися та продовжилися на початку 2026 року. Для фіксації наслідків війни відомство разом з іншими державними органами та Київською школою економіки веде спеціальний реєстр збитків.

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За даними Висоцького, лише за перші місяці 2026 року порти Великої Одеси зазнали понад 180 ударів, що майже дорівнює кількості атак за весь попередній рік.

У періоди найбільш інтенсивних обстрілів експортні можливості портів скорочувалися на 20–30%, хоча загалом вони продовжували працювати та витримувати навантаження.

Російські атаки також пошкодили об’єкти іноземних компаній, які працюють в Україні. Цього року ударів зазнала інфраструктура американських аграрних корпорацій Bunge та ADM.

За словами заступника міністра економіки, на обох об’єктах триває оцінка збитків і відновлювальні роботи, однак говорити про повне відновлення їхньої діяльності поки зарано.

Висоцький наголосив, що реальні втрати аграрного сектору значно перевищують суму прямих збитків, оскільки враховують також втрачений дохід, виробничі можливості та людський потенціал галузі.