        Економіка

        Українські аграрії вже зібрали майже 28,4 мільйона тонн зернових

        Федір Олексієв
        29 Серпня 2025 17:05
        читать на русском →
        Жнива на Сумщині / Фото: Суспільне
        Жнива на Сумщині / Фото: Суспільне

        Станом на 29 серпня українські аграрії зібрали вже 28,37 млн тонн зернових та зернобобових культур.

        Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

        Реклама
        Реклама

        Жнива проведені на площі 6 887,6 тис. га, що становить 61% від засіяних площ.

        Зокрема, намолочено:

        • 21,85 млн т пшениці (5 млн га),
        • 5,15 млн т ячменю (1,34 млн га),
        • 585 тис. т гороху (262,3 тис. га),
        • 746,4 тис. т інших зернових і зернобобових (266,7 тис. га).

        Окрім цього, аграрії збирають і олійні культури:

        • ріпаку — 3,19 млн т (1,27 млн га),
        • сої — 10,4 тис. т (7,29 тис. га),
        • соняшнику — 13,2 тис. т (15,4 тис. га).

        Лідерами зі збору зернових є Одещина — понад 3,44 млн т з 1,08 млн га, а також Вінниччина (2,38 млн т з 423,7 тис. га) та Кіровоградщина (2,2 млн т з 534,1 тис. га).


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини