Українські аграрії вже зібрали майже 28,4 мільйона тонн зернових

Станом на 29 серпня українські аграрії зібрали вже 28,37 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Жнива проведені на площі 6 887,6 тис. га, що становить 61% від засіяних площ.

Зокрема, намолочено:

21,85 млн т пшениці (5 млн га),

5,15 млн т ячменю (1,34 млн га),

585 тис. т гороху (262,3 тис. га),

746,4 тис. т інших зернових і зернобобових (266,7 тис. га).

Окрім цього, аграрії збирають і олійні культури:

ріпаку — 3,19 млн т (1,27 млн га),

сої — 10,4 тис. т (7,29 тис. га),

соняшнику — 13,2 тис. т (15,4 тис. га).

Лідерами зі збору зернових є Одещина — понад 3,44 млн т з 1,08 млн га, а також Вінниччина (2,38 млн т з 423,7 тис. га) та Кіровоградщина (2,2 млн т з 534,1 тис. га).