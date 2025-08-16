В Україні різко подешевшали кавуни, ціни впали на третину за тиждень

Ціни на кавуни в Україні впали на 31% лише за тиждень, оскільки сприятлива погода дала змогу фермерам активізувати збір урожаю, що призвело до різкого зростання пропозиції. Про це повідомляє EastFruit.

Аналітики зазначають, що на ринку домінують плоди великого розміру, які користуються слабким попитом. Оптові компанії та торговельні мережі скорочують закупівлі, посилаючись на низькі продажі у роздріб.

Станом на 15 серпня ціни знизилися до 5-15 грн за кілограм ($0,12-0,36), тоді як ще тиждень тому вони були на третину вищими. За словами експертів, до цього призвело різке прискорення дозрівання через спеку. Водночас посуха на півдні негативно вплинула на якість кавунів, що ще більше тисне на ринок.

Попри нинішнє зниження, кавуни залишаються на 78% дорожчими, ніж у середині серпня минулого року. Проте прогнозів щодо стабілізації ситуації немає: зростання цін можливе лише для продукції високої якості, якої небагато.

Аналітики вважають, що плоди вагою понад 5 кг й надалі дешевшатимуть, адже фермери намагатимуться швидше розпродати врожай, щоб уникнути ще більших втрат.