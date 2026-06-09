Російський дрон атакував бригаду енергетиків на Харківщині

У Борівській селищній громаді Харківської області російський ударний безпілотник атакував службовий автомобіль АТ «Харківобленерго».

Як повідомили на підприємстві, фахівці розподільчих та високовольтних мереж прямували до місця проведення відновлювальних робіт, коли поруч із транспортним засобом вибухнув ударний БПЛА.

Унаслідок вибуху вражаючі елементи пробили кузов автомобіля з боку вантажного відсіку. Попри пошкодження транспортного засобу, ніхто з працівників підприємства не постраждав.

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У «Харківобленерго» зазначили, що енергетики щодня працюють у районах, які перебувають під загрозою обстрілів, повітряних атак і мінної небезпеки.

На підприємстві наголосили, що, незважаючи на ризики, аварійні бригади продовжують відновлювати пошкоджені мережі та забезпечувати електропостачання Харкова і населених пунктів області.