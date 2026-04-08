Опитування прогнозують конституційну більшість опозиції в Угорщині

Опозиційна партія TISZA може здобути конституційну більшість у парламенті Угорщини за результатами виборів. За оцінками соціологів, вона може отримати від 138 до 143 мандатів у 199-місних Національних зборах.

Про це повідомив тижневик HVG.hu із посиланням на аналіз п’яти найновіших опитувань, проведений центром Median. Згідно з прогнозом, правляча партія «Фідес» прем’єра Віктора Орбана може отримати від 49 до 55 місць у парламенті.

Також очікується, що ультраправа партія «Mi Hazank» отримає п’ять або шість мандатів і стане єдиною політичною силою, представленою в парламенті, окрім TISZA та «Фідес».

Реклама

Реклама

За оцінкою Reuters, у разі такої перемоги TISZA отримає можливість змінювати Конституцію та ухвалювати закони, необхідні для розблокування фінансування Європейського Союзу.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться в неділю. Останніми тижнями більшість незалежних опитувань фіксували підтримку TISZA на рівні 49–58% серед визначених виборців, тоді як «Фідес» має 35–38%.

Водночас опитування, пов’язані з владою, демонструють незначну перевагу «Фідес» на кілька відсоткових пунктів.