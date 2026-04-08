ЗСУ уразили нафтобази в Криму та позиції комплексу “Бастіон” — Генштаб

У ніч на 8 квітня Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях, уразивши нафтобази, склади та позиційний район берегового ракетного комплексу «Бастіон». Внаслідок атаки на об’єктах виникли пожежі, втрати противника уточнюються.

За повідомленням Генеральний штаб Збройних сил України, у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора українські підрозділи уразили нафтобази у Феодосії, де зафіксовано пожежу, а також у Гвардійському на тимчасово окупованій території Криму. На цих об’єктах ворог накопичує та зберігає паливно-мастильні матеріали для забезпечення своїх військ.

Крім того, вогневого ураження зазнали склади матеріально-технічних засобів у районах Світлого на окупованій території Запорізької області, Суходільська на Луганщині та Великої Новосілки на Донеччині.

Також українські військові уразили польовий артилерійський склад неподалік Ялти на тимчасово окупованій території Донецької області, склад безпілотників поблизу Степного та склад боєприпасів у районі населеного пункту Урало-Кавказ на окупованій Луганщині.

Серед інших цілей — станція радіоелектронної розвідки в районі Новоозерного та позиційний район берегового ракетного комплексу «Бастіон» поблизу Софіївки в окупованому Криму.