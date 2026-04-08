На важливих міжнародних конференціях, дипломатичних зустрічах та інших масштабних подіях кожен виступ має бути чітким, зрозумілим та інформативним. І коли потрібно одночасно перекладати промову спікера на різні мови, краще залучити до цього професіоналів.

Синхронний переклад – це складний процес, який потребує найвищої перекладацької майстерності. Він дозволяє слухачам і спікеру залишатися на одній хвилі і розуміти один одного в режимі реального часу – без найменшої затримки та паузи.

Бюро перекладів MK:translations пропонує послуги фахівців для подій різних галузей. Кожен синхронний перекладач має багаторічний досвід роботи і допоможе прибрати мовні бар’єри між лектором та його аудиторією.

Коли необхідний синхронний переклад

Послуги синхронного перекладу особливо актуальні під час проведення міжнародних заходів, де зібралася аудиторія, що спілкується різними мовами. Це можуть бути конференції, форуми, ділові переговори, вебінари чи онлайн-трансляції, навчальні тренінги та семінари.

Головна складність процесу полягає у тому, що синхроніст повинен говорити одночасно зі спікером: враховуючи його логічні паузи, можливі зміни у попередньо узгодженому тексті тощо.

Це потребує від перекладача абсолютного знання мови, високої концентрації та стресостійкості.

Методи синхронного перекладу: як працюють фахівці

Синхронний переклад представлений сьогодні різними форматами. І в залежності від конкретного заходу наші фахівці використовують такі методи:

Усний переклад на слух. Найбільш поширений та класичний метод – перекладач слухає промову через навушники і одночасно у мікрофон видає переклад для аудиторії. Переклад з аркуша, коли у фахівця є заздалегідь підготовлений текст від спікера. І вже в ході промови він синхронізує свій голос з реальним темпом оратора, може також вносити зміни в текст, які спікер додає на ходу. Синхронне читання. Такий метод використовується за умови, що промова повністю узгоджена. І перекладач може сміливо зачитувати адаптований текст паралельно з виступом спікера.

Обирайте той чи інший метод під конкретний захід. Ми узгоджуємо усі принципи роботи фахівців завчасно і пропонуємо у тому числі широкий спектр інших послуг для наших клієнтів.

Чому варто довірити синхронний переклад агентству MK:translations

MK:translations – бюро перекладів у місті Київ, яке має досвід роботи на ринку понад 9 років і зібрало команду з 400+ фахівців – у тому числі у ніші синхронного перекладу. Ми пропонуємо послуги з оптимальним співвідношенням ціна-якість. Звертаючись до нас, ви можете розраховувати на:

Точний підбір синхронного перекладача під конкретну тематику. Ви можете бути впевненим у тому, що фахівець буде досконало розумітися на вашій галузі. Якісна технічна підтримка. Менеджери відповідають на кожен ваш запит впродовж 15 хвилин, обговорюють усі питання, які вас цікавлять. Безпека вашої персональної інформації – зі збереженням абсолютної конфіденційності щодо деталей переговорів, проєктів.

Ми використовуємо інноваційне потужне обладнання, беремо усе необхідне з собою (навушники, мікрофони). І гарантуємо чесне, прозоре ціноутворення – без додаткових та прихованих платежів.

Як замовити послуги синхронного перекладача від MK:translations

Щоб замовити якісний та фаховий синхронний переклад, залишіть заявку на нашому сайті – https://mk-translations.ua/service/sinxronnij-pereklad/. Зазначте базову інформацію (своє ім’я, адресу електронної пошти та номер мобільного телефона). У нас також працює кнопка зв’язку для зворотного дзвінка від наших менеджерів.

В ході телефонної розмови узгоджуються всі деталі співпраці та розраховується остаточна вартість роботи спеціаліста. Ми даємо відповіді на усі питання, які вас цікавлять, гарантуємо індивідуальний підхід. Територія роботи бюро перекладів – вся Україна. Наші фахівці працюють з понад 80 мов, гарантують абсолютну конфіденційність інформації та використовують професійне обладнання (стаціонарне або бездротове) для надійного зв’язку та швидкого опрацювання матеріалу.