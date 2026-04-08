З’явилося відео ураження нафтотермінала у Феодосії: які ще цілі опинилися під ударом СБС

Сили безпілотних систем уразили нафтотермінал у Феодосії та низку військових цілей на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, повідомляється про знищення комплексів ППО та складів.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді.

Ударів по об’єктах РФ на тимчасово окупованих територіях України СБС завдали у межах операції “Easter Delivery”.

Реклама

Реклама

Зокрема, було уражено “Морський нафтовий термінал” у Феодосії, де зафіксовано загоряння навколо резервуарів із паливом. До операції були залучені підрозділи 9 батальйону “Кайрос” 414 окремої бригади “Птахи Мадяра”.

Також на тимчасово окупованій території Запорізької області було уражено зенітний ракетний комплекс “Бук-М3”.

У Донецькій області підрозділи 413 окремого полку «Рейд» уразили зенітний ракетний комплекс “Тор-М2”.

Крім того, у Запорізькій області було уражено радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби “Зоопарк-1М”.

У Луганській області в населеному пункті Суходільськ повідомляється про знищення складів матеріально-технічного забезпечення.

У Донецькій області в населеному пункті Степне було уражено склади безпілотників і пункт передпольотної підготовки дронів.