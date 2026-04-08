Віцепрезидент США звинуватив Україну у спробі вплинути на вибори в Угорщині

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що президент України Володимир Зеленський зробив «скандальні» коментарі щодо прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. За його словами, Київ нібито використовує енергетичні поставки для впливу на вибори в Угорщині.

Заява прозвучала під час візиту Венса до Будапешта, який має на меті підтримати позиції Орбана напередодні виборів 12 квітня. Голосування розглядається як важливе для впливу прихильників Дональда Трампа в Європі, повідомляє Reuters.

Питання відносин між Угорщиною та Україною стало одним із ключових у передвиборчій кампанії. У Будапешті звинувачують Київ у навмисному припиненні постачання російської нафти через трубопровід «Дружба», щоб вплинути на результати виборів.

В Україні заявляють, що трубопровід був пошкоджений унаслідок російської атаки безпілотником наприкінці січня і його відновлюють.

На тлі конфлікту Угорщина заблокувала виділення кредиту ЄС для України на суму 90 млрд євро. Після цього Зеленський заявив, що може передати українській армії адресу відповідального за це, щоб вона «поговорила з ним своєю мовою».

Венс, виступаючи в одному з угорських університетів, назвав такі слова «повністю скандальними» і заявив, що жоден іноземний лідер не має погрожувати керівнику союзної держави.

Він також звинуватив медіа у подвійних стандартах щодо висвітлення можливого іноземного втручання у вибори, порівнявши ситуацію з виборами у США 2016 року.

Окрім цього, Венс розкритикував Європейський Союз за нібито втручання у внутрішні справи Угорщини, зокрема через погрози обмежити фінансування.

У Європейській комісії заявили, що використають дипломатичні канали для передачі своєї позиції США після цих висловлювань.

Водночас Офіс президента України наразі не прокоментував заяви американського віцепрезидента.