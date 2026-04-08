Паради в Росії змінюють формат: у Москві та Петербурзі можливі обмеження, а в Калініграді взагалі скасують

У Москві повітряну частину параду 9 травня скасували через побоювання ракетних ударів. Водночас у Росії також говорять про можливі зміни формату заходів у Санкт-Петербурзі та інших містах.

Про це заявив Z-блогер Ілля Туманов в ефірі каналу Соловьев LIVE. За його словами, причиною стало зростання загрози застосування балістичних або крилатих ракет.

Туманов зазначив, що повітряну частину параду в Москві нібито скасували повністю. Водночас він допустив, що замість неї можуть залишити лише виступ пілотажних груп або обмежену участь авіації.

За його словами, паради в Москві та Санкт-Петербурзі можуть бути «видозмінені». Військовослужбовцям, які мали брати участь у ході, нібито повідомили про повернення до пунктів постійної дислокації «до особливих вказівок».

Блогер також заявив, що підготовку до параду складно приховати, оскільки час його проведення традиційно відомий, і це створює потенційні ризики для безпеки учасників.

Водночас прессекретар Дмитро Пєсков раніше заявив, що підготовка до святкування Дня перемоги триває.

Крім того, за даними місцевих ЗМІ, у Калінінграді парад 9 травня можуть не проводити. Про це повідомляють видання «Новий Калінінград» і «Балтік Плюс» із посиланням на джерела, однак офіційного підтвердження наразі немає.