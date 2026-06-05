Парк розваг у Санкт-Петербурзі відкрив атракціон “Орешник”

У парку розваг Санкт-Петербурга один з атракціонів отримав назву «Орешник» — на честь російської гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний заряд. Саме цю ракету Росія вже тричі застосовувала проти України, повідомляє Reuters.

Атракціон виконаний у формі ракети. Відвідувачів піднімають на значну висоту, після чого різко опускають вниз, створюючи ефект вільного падіння.

Втім, не всі гості парку схвально поставилися до такої назви. Одна з відвідувачок заявила, що атракціону більше підійшла б назва «Ракета», і висловила нерозуміння, чому його вирішили назвати саме «Орешником».

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Інший відвідувач сказав агентству Reuters, що дитячий атракціон повинен мати дитячу назву, а не бути пов’язаним із військовою тематикою.

Ракета «Орешник» уперше була застосована Росією проти України у 2024 році. Востаннє про її використання повідомлялося минулого місяця. За заявами російської влади, дальність ракети перевищує 5 тисяч кілометрів.

Президент РФ Володимир Путін 4 червня заявив журналістам, що «Орешник» ще не застосовувався в умовах повноцінного бойового використання, а попередні пуски були потрібні для оцінки результатів. За його словами, отримані дані впливатимуть на подальші рішення щодо масштабного застосування цієї зброї, зокрема проти міських цілей.