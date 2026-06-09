У Підмосков’ї підірвали BMW: водій загинув на місці

У місті Балашиха Московської області вранці 9 червня стався вибух автомобіля, внаслідок якого загинув чоловік.

Про інцидент спочатку повідомили місцеві пабліки. Пізніше факт загибелі людини підтвердили в Слідчому комітеті Росії, де також повідомили про порушення кримінальної справи.

За даними російських слідчих, близько 05:30 під час руху автомобіля BMW X3 біля багатоквартирного будинку на вулиці Колдунова в мікрорайоні Авіаторів був здійснений підрив вибухового пристрою.

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В подмосковной Балашихе произошел подрыв автомобиля. Водитель погиб



Около 5:26 на улице Колдунова в городе Балашиха прогремел взрыв, сообщили в местном паблике. По словам очевидцев, подрыв произошел, когда водитель сел в BMW X3 и тронулся с места.



После взрыва машина врезалась… pic.twitter.com/Vzgebcnv9w — SOTA (@Sota_Vision) June 9, 2026

Унаслідок вибуху водій отримав множинні поранення та помер на місці події. Раніше місцеві джерела повідомляли, що чоловіка вдалося витягнути з автомобіля живим, однак згодом він помер від травм.

За інформацією очевидців, вибух стався майже одразу після початку руху автомобіля. Також пошкоджень зазнав щонайменше ще один транспортний засіб.

На місці працюють слідчі, криміналісти та оперативні служби. У Слідчому комітеті заявили, що найближчим часом буде призначено низку експертиз, зокрема медичну та вибухотехнічну.

Роботу правоохоронців та екстрених служб на місці події координує Балашихинський міський прокурор Дмитро Девятко. Хто перебував у підірваному автомобілі та що стало причиною вибуху, офіційно не повідомляється.