На Кубані повідомляють про нестачу бензину, влада заперечує дефіцит

У Краснодарському краї Росії жителі Краснодара, Анапи та Темрюкського району повідомляють про масову нестачу бензину на автозаправних станціях.

Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв заявив, що дефіциту пального немає, а ситуація є наслідком «штучного ажіотажу». Водночас оперативний штаб Краснодарського краю пояснив проблеми різким зростанням попиту та збоями в системі дрібнооптових закупівель на приватних АЗС.

За словами місцевих жителів, на багатьох заправках відсутні бензини марок АІ-92 та АІ-95. Люди повідомляють, що не можуть знайти пальне ні в Краснодарі, ні на трасі в напрямку Новоросійська. Працівники АЗС, за їхніми словами, не можуть назвати терміни відновлення поставок, оскільки не отримують відповідей від нафтобаз.

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У Темрюкському районі, як стверджується, окремі мешканці намагаються купувати бензин з рук.

Увечері 8 червня Міністерство енергетики Росії вперше визнало, що «повітряні атаки противника» призвели до тимчасових труднощів із постачанням пального в низці південних регіонів країни. У відомстві також повідомили про створення спеціального галузевого штабу за участю найбільших паливно-енергетичних компаній.

За наявною інформацією, обмеження на купівлю бензину наразі діють щонайменше у 15 регіонах Росії. Повідомляється, що додаткове навантаження на ринок пального Краснодарського краю виникло через приїзд жителів окупованого Криму, які також зіткнулися з нестачею бензину.